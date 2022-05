Champions: 3-1 al City dopo supplementari, Real in finale

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League dopo aver battuto 3-1 il Manchester City al Santiago Bernabeu dopo i supplementari. I tempi regolamentari erano terminati 2-1, con i padroni di casa autori di due reti con Rodrygo al 90' e 91'. Per gli inglesi aveva segnato Mahrez al 28' del st. Nel pts Benzema si è procurato ed ha trasformato un rigore. La semifinale d'andata era stata vinta 4-3 dal City. Il 28 maggio a Parigi il Real affronterà il Liverpool La cronaca

I gol

GOL! REAL MADRID - Manchester City 3-1 al 5'del primo tempo supplementare ! Rete su Rigore di Karim Benzema. Destro secco del francese che spiazza Ederson, in questo momento Blancos in finale.

GOL! REAL MADRID - Manchester City 2-1 al 91'! Rete di Rodrygo. Cross di Carvajal, sfiora Asensio, a centro area compare ancora il brasiliano che di testa batte Ederson!

GOL! REAL MADRID - Manchester City 1-1 al 90'! Rete di Rodrygo. Lancio per Benzema che, al volo, rimette in mezzo: per primo arriva il brasiliano che anticipa anche Ederson.

GOL! Real Madrid - MANCHESTER CITY 0-1 al 73'! Rete di Riyad Mahrez. Gundogan libera Bernardo Silva, il portoghese trova l'esterno che calcia sul primo palo dove Courtois non arriva.

Risultato ancora bloccato nel primo tempo al Bernabeu, equilibrio in campo con il Manchester City a gestire i ritmi di gioco, il Real Madrid a cercare la verticalità di Benzema e Vinicius.

Real mai veramente pericoloso, con Vinicius che ha calciato alto da buona posizione e Benzema poco preciso di testa; Courtois impegnato da un gran destro di Foden dalla distanza.