Uefa: Russia al bando, niente coppe né nazionali

Un bando totale, fino a nuovo ordine, è stato deciso dal Comitato esecutivo dell'Uefa nei confronti del calcio russo: niente coppe, a partire dalla Champions League, niente tornei o qualificazioni per nazionali. maschili, femminili, giovanili e anche di futsal "per garantire alle prossime competizioni il regolare svolgimento in un ambiente sicuro e protetto per tutti gli interessati". Inoltre, il Comitato ha dichiarato non idonea la candidatura presentata dalla Federcalcio russa (Fur) per ospitare gli Europei 2028 o 2032. Il provvedimento segue la decisione adottata il 28 febbraio scorso, quattro giorni dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, di sospendere fino a nuovo avviso tutte le nazionali e i club russi dalle competizioni Uefa. Quanto alle nazionali, si che la Russia non parteciperà al Gruppo 2 della Lega B di Nations League e si classificherà automaticamente quarta nel girone. Di conseguenza, retrocederà al termine della fase a gironi e si classificherà al 16/o e ultimo posto della Lega B". La Russia femminile non parteciperà al gruppo C della fase finale di Euro 2022, in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra, e sarà sostituita dal Portogallo, e non parteciperà più alle qualificazioni ai Mondiali 2023. Lo stesso vale per la nazionale maschile Under 21 riguardo a Euro 2023. In merito ai club, la Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni Uefa nella stagione 2022/23.