A Venezia via Zanetti, è il nono esonero in Serie A

Con l'annuncio ufficiale da parte del Venezia Paolo ZANETTI è il nono tecnico a lasciare la sua panchina in Serie A in questa stagione. L'ultimo prima dell'allenatore dei lagunari era stato lo scorso 15 febbraio Stefano COLANTUONO esonerato dalla Salernitana per far posto a Davide Nicola: una scelta quella dei campani che si è rivelata azzeccata visto che i granata sono ancora ancora in piena lotta per la salvezza grazie ad una serie di risultati positivi ottenuti nelle ultime giornate.

Prima di Colantuono a la sciare una panchina della massima serie era stato, il 17 gennaio, Roberto D'AVERSA alla Sampdoria, che il giorno stesso aveva richiamato in panchina Marco Giampaolo.

Due giorni prima, sempre a Genova ma sponda rossoblù, era toccato a Andriy SHEVCHENKO, sostituito dal tedesco Alexander Blessin, dopo il 'no' di Bruno Labbadia.

Il 7 dicembre scorso l'Udinese ha esonerato Luca GOTTI, affidando la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi, una nomina ad 'interim' che ancora resiste.

I primi cambi di panchina in A sono entrambi successivi alla 3/a giornata: Leonardo SEMPLICI del Cagliari ed Eusebio DI FRANCESCO del Verona, sostituiti rispettivamente da Walter Mazzarri e da Igor Tudor. Ancora la Salerniatana, dopo l'8/a giornata, aveva licenziato Fabrizio CASTORI per prendere Colantuono.

Davide BALLARDINI ha terminato la quarta esperienza al Genoa dopo la 12/a giornata. Per rimpiazzarlo era stato scelto l'ex Pallone d'Oro Shevchenko.