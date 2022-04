Europa League, Tedesco: 'Atalanta squadra molto forte'

"In Europa League l'Atalanta è un'altra squadra, è una competizione diversa dal campionato": Domenico Tedesco, allenatore del Lipsia, alla vigilia del quarto di finale di Europa League, non sottovaluta l'avversario nonostante il momento no.

"Pur avendo perso col Napoli ha giocato una bella partita, schiacciandolo nel secondo tempo - ha affermato -. Nelle coppe europee è totalmente differente: ha battuto due volte il Leverkusen e ricordo bene le due partite col Manchester United in Champions League: a Old Trafford erano stati in vantaggio di due gol. Una squadra molto forte".

Per quanto riguarda la partita di domani, il tecnico di origini calabresi spiega che "utilizziamo più o meno lo stesso sistema di gioco, i nerazzurri fanno 3-4-3 o 3-4-1-2 come noi.

Di sicuro in campo la squadra di Gasperini è capace di mettere tantissima fisicità - continua Toscano -. Non la definirei una finale anticipata, c'è il Barcellona e ci sono i Rangers che hanno giocato benissimo col Dortmund. Ogni quarto può essere una finale anticipata in questo senso"