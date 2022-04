Serie A: Fiorentina-Empoli, formazioni

Riscattare la sconfitta dell'andata e riprendere la corsa per l'Europa: è l'obiettivo della Fiorentina attesa al Franchi dal derby con l'Empoli, gara che Vincenzo Italiano ha fatto capire di temere molto. ''Rispetto alla trasferta al Castellani siamo cresciuti e maturati ma va dimostrato -ha affermato il tecnico viola - Come in ogni vigilia sono preoccupato, a maggior ragione stavolta per la pericolosità dei nostri avversari e per aver avuto appena due giorni per preparare questa sfida al completo. Inoltre dopo le soste non abbiamo mai fatto grandi cose.. Speriamo che i nostri nazionali rientrati felici per essersi qualificati al Mondiale mettano la loro gioia in campo per una Fiorentina arrembante. Ci teniamo a vincere. Questa piazza ha bisogno di vedere una squadra che giochi sempre per cercare di vincere e divertire il pubblico, talvolta corriamo qualche rischio ma il nostro modo di giocare ci ha portato in una buona classifica e in semifinale di Coppa Italia. Chi è favorito fra noi, Atalanta, Roma e Lazio? Chi avrà più equilibrio e continuità andrà in Europa, per noi sarebbe la ciliegina. Finora abbiamo fatto un campionato buono ma si possono sempre fare dei capolavori...''.

Probabili formazioni di Fiorentina-Empoli.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 14 Maleh, 18 Torreira, 10 Castrovilli; 11 Ikoné, 9 Cabral, 33 Sottil. (69 Dragowski, 25 Rosati, 2 Quarta, 17 Terzic, 23 Venuti, 55 Nastasic, 32 Duncan, 34 Amrabat, 7 Callejon, 22 Gonzalez, 8 Saponara, 19 Piatek). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Odriozola. Indisponibile: Bonaventura.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 21 Cacace; 27 Zurkovski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 11 F.Di Francesco, 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 22 Furlan, 34 Ismajli, 26 Tonelli, 20 Fiamozzi, 33 Luperto, 15 Benassi, 5 Stulac, 7 Verre, 9 Cutrone,8 Henderson, 19 La Mantia). All.: Andreazzoli. Squalificato: Parisi. Diffidati: Marchizza, Tonelli, Zurkowski. Indisponibili: Haas, Marchizza. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 1,55; 4,25; 5,75.