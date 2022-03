Champions: Manchester United-Atletico Madrid e Ajax-Benfica LIVE

Sente aria di Champions e risorge dopo una eclissi durata due mesi. Cristiano Ronaldo sotterra le polemiche con Rangnick e si riprende il Manchester United. La tripletta contro il Tottenham di Conte e Kane lo porta al trono del gol mondiale con 807 gol in carriera. Il trampolino giusto per lanciarsi verso una nuova impresa (anche per oscurare il nemico di sempre Messi, eliminato col Psg): stasera sfidera' i suoi vecchi rivali di Liga, Simeone, Griezmann e Luis Suarez, in un Man United-Atletico vibrante ed equilibrato. Dopo il pari dell'andata le due squadre di giocano la stagione. E' questo il clou dell'ultima tappa degli ottavi di ritorno della Champions che vedràdomani la Juve rilanciata da Allegri alla resa di conti col Villarreal. Grande equilibrio anche tra Ajax e Benfica, ma i lancieri appaiono favoriti per il loro fluido e spietato gioco di attacco con Haller spietato cecchino, anche per l'aiuto di Tadic e Antony. I portoghesi peraltro stanno disputando una delle peggiori stagioni della loro gloriosa storia.