Milano-Cortina: Malagò, serve contributo per piano di 4 anni

(ANSA) - PECHINO, 20 FEB - In vista di Milano-Cortina 2026 e negli sforzi per arrivare preparati, "abbiamo richiesto doverosamente un contributo per pianificare quattro anni al meglio. Siamo già in ritardo e a parole sono mesi che ogni settimana è quella buona per sbloccare la situazione, anche se siamo già in ritardo perché lo aspettavamo già fra settembre e dicembre".

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, tracciando un bilancio di fine missione a Pechino 2022, ha parlato anche dei prossimi Giochi invernali, ricordando che "l'età media dei medagliati azzurri a Pechino è stata attorno ai 26 anni ed è un ottimo segnale", ma "qui si tratta di prendere ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni che devono essere per 4 anni in un ragionamento di ritiro permanente e servono finanziamenti. Chi ospita le Olimpiadi fa molto meglio, ti giochi il jolly perché stai dentro da tutte le parti".

"In cosa Milano-Cortina 2026 sarà migliore di Pechino 2022? L'argomento chiave è l'anima, l'atmosfera. Sicuramente qui tutto era particolarmente condizionato dalla pandemia, ma so come sono stati i Giochi in Corea del Sud, dove non c'era la pandemia: a PyeongChang quando Sofia Goggia ha vinto la discesa, c'erano 137 persone presenti. Su questo faremo la differenza". (ANSA).