Champions: Inter-Liverpool, formazioni

"Le squadre inglesi sono molto, molto forti. Il Liverpool sicuramente è una delle squadre più forti in Europa, ma sono contento perché la nostra società e i nostri tifosi si meritano di giocare queste partite. Sarà molto difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi". Simone Inzaghi tira fuori il suo spirito combattivo in vista di una sfida attesa e difficile, quella contro il Liverpool valida per gli ottavi di finale della Champions League. Una partita affascinante e piena di storia di scena a San Siro domani sera. "Sulla carta il Liverpool è favorito, ma - sottolinea il tecnico nerazzurro - le partite vanno giocate. Dobbiamo scendere in campo per proporre il nostro gioco, voglio i ragazzi con la mente libera. Lo sappiamo: la determinazione farà la differenza e i ragazzi ne hanno da vendere, lo hanno dimostrato in ogni occasione quest'anno". "La fiducia ce l'ho per i segnali che mi dà la squadra. Sabato contro il Napoli - spiega Inzaghi - abbiamo fatto una partita normale nel primo tempo, condizionata anche dal rigore, ma nella ripresa siamo entrati con grande spirito e voglia. I secondi 45' di Napoli mi danno grande fiducia in vista della Champions: rispettiamo il Liverpool ma non partiamo battuti".

Jurgen Klopp ripete tre volte l'aggettivo 'top' per definire l'Inter, una squadra anche robusta, solida, creativa, in questo momento la migliore in Italia. Per il Liverpool non sarà facile batterla anche se gode del favore del pronostico, la sqquadra inglese e' finora a punteggio pieno nel suo cammino in Champions. Domani a San Siro partita di andata valida per gli ottavi di finali con due squadre dalla storia e dal blasone importanti. "Giochiamo contro l'Inter, una gara contro un top top top club, l'ho vista giocare tanto lo scorso anno - esordisce Klopp alla conferenza della vigilia - e' la squadra più forte d'Italia, robusta, creativa, organizzata, ha tanta qualità. Questa è la Champions, giochiamo contro una squadra eccezionale, dovremo fare una gara di livello".

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 88 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Barella. Diffidati: nessuno Indisponibili: Correa, Gosens, Vecino.

Liverpool (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 8 Keita; 11 Salah, 9 Firmino, 10 Manè (62 Kelleher, 5 Konatè, 21 Tsiimikas, 6 Thiago, 7 Milner, 15 Oxlade-Chamberlain, 20 Jota, 23 Diaz, 67 Elliott). All.: Klopp. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Origi. Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Quote Snai: 3,50; 3,55; 2,05.