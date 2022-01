Calcio: media inglesi, Greenwood è stato arrestato

La polizia di Manchester ha reso noto che "un uomo di una ventina d'anni è stato arrestato con l'accusa di violenze e aggressione in seguito della diffusione, di cui siamo a conoscenza, di immagini di abusi e violenze fisiche postate da una donna". Lo ha fatto sapere la Bbc senza fare nomi, ma sembra chiaro che si tratti del calciatore del Manchester Unite Mason Greenwood. "Rimane in custodia - fa sapere la polizia - in attesa di essere interrogato".

Il 'Sun', nell'edizione online, fa invece il nome di Greenwood, il quale, oltre che nello United, ha giocato nelle nazionali giovanili dell'Inghilterra e, in Nations League, con quella maggiore del ct Gareth Southgate.

Mason Greenwood non giocherà e non si allenerà con il Manchester United "fino a ulteriori aggiornamenti della situazione" aveva fatto sapere ieri con una nota, il Manchester United dopo che la polizia locale ha confermato che sta indagando sulle accuse di aggressione e violenze fatte, nei confronti del calciatore, dalla fidanzata Harriet Robson.

Ieri mattina la donna aveva postato sul proprio profilo Instagram una serie di foto e video che la mostravano con labbra e volto insanguinato e con lividi sulle gambe e in altre parti del corpo, accompagnate dalla frase "A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi fa davvero Mason Greenwood". La Robson aveva postati anche un audio di una presunte lite con il fidanzato, con tanto di minacce, ma poi questo stesso audio era stato cancellato. Venuto a conoscenza dell'accaduto, lo United aveva inizialmente fatto sapere di non voler fare commenti "fino all'accertamento dei fatti" condanndo comunque "ogni forma di violenza", in seguito è arrivata la decisione di sospendere il calciatore.