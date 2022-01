Mercato: Melo via dalla Juve. Napoli, futuro con Meret

Le big della Serie A 'accendono' la sessione invernale del calciomercato, che è al giro di boa. La Juventus deve vendere, ma anche pensare ai rinforzi: a centrocampo la pista che porta a Denis ZAKARIA resta la più battuta, mentre per quanto riguarda le operazioni in uscita il centrocampista ARTHUR Melo sembra avere ormai preso la strada che porta a Londra, sponda Arsenal. Solo dopo che si sarà conclusa la trattativa per la cessione del brasiliano, ex Barcellona, il collega di reparto svizzero - attualmente in forza ai tedeschi del Moenchengladbach - potrà cominciare a fare le valige per Torino. Il club tedesco punta a cederlo adesso, magari a cifre concorrenziali, prima che vada in scadenza di contratto. Su Zakaria c'è anche il Chelsea che, però, lo ingaggerebbe 'solo' in prestito.

Amad DIALLO, ex Atalanta e oggi in forza al Manchester United, potrebbe tornare in Italia: per lui si è fatto avanti il Sassuolo, che ha però già preso Emil CEIDE - ma il Bologna non molla. Alex MERET può diventare il titolare fisso del futuro, fra i pali della porta del Napoli: l'estremo difensore, nel giro della Nazionale azzurra, è pronto a rinnovare il contratto e avrebbe ricevuto determinate garanzie dalla società; tanto più che il colombiano OSPINA è in scadenza e potrebbe partire, per accasarsi al Real Madrid. Il portoghese Luis NANI, dopo la poco brillante esperienza nella Lazio, ripartirà dal Venezia, che è pronto a fargli firmare un contratto di un anno e mezzo.

L'argentino FAZIO è sempre più lontano dalla Roma e sempre più vicino alla Salernitana del ds Sabatini.

Il Real Madrid vuole blindare la propria porta e in futuro provare con sempre maggiori possibilità a scardinare quelle avversarie. Per questo, oltre al pallino di sempre Kylian MBAPPÉ pensa anche a Erling Braut HAALAND. Secondo Sport, infatti, il presidente Florentino Perez avrebbe già contattato Mino Raiola, agente del bomber norvegese: sul giovane centravanti del Borussia Dortmund ci sono anche il Barcellona, il Manchester City e lo United, il Chelsea e il Liverpool, oltre al PSG.