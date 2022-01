Mercato: il Barcellona insiste per Morata

Alvaro MORATA resta in cima alla lista dei desideri del Barcellona anche se la Juventus, al momento, anche alla luce dell'infortunio di Federico Chiesa, non sembra intenzionata a cedere lo spagnolo. Nonostante le resistenze bianconere, secondo il catalano 'Sport', il club blaugrana persegue il suo obiettivo ed in questo senso ha offerto alla Juve l'olandese Memphis DEPAY che non rientra nei piani tecnici di Xavi. Secondo 'Mundo Deportivo', invece, il Barça avrebbe deciso di mollare lo juventino. Nei prossimi giorni il rebus verrà risolto.

Intanto rimane un rebus il rinnovo di Paulo DYBALA con i bianconeri. I rumors parlano dell'interessamento di vari club, Barcellona, Inter e Tottenham in testa. In casa Inter la presenza del presidente Steven Zhang a Milano dovrebbe portare a un consolidamento della situazione in dirigenza: si va verso infatti il rinnovo fino al 2025 per l'ad Marotta, il ds Ausilio e il vice-ds Baccin. Poi dovrebbe toccare anche a Simone INZAGHI, che dopo il primo trofeo in nerazzurro è pronto anche al rinnovo dell'attuale accordo, in scadenza al 2023.

Mohamed FARES è un nuovo calciatore del Torino: oggi l'ufficialità del trasferimento del terzino algerino di proprietà della Lazio. Ora il Toro proverà a prendere PELLEGRI, che nei prossimi giorni il Milan dovrebbe riscattare dal Monaco per poi girarlo ai granata.

Il Newcastle guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa e secondo quanto riportato dal Sun il nome è quello di Nikola MILENKOVIC. Secondo il media britannico il club viola spara però molto alto, chiedendo 45 milioni di euro. Così ora il Newcastle sta stringendo i tempi per arrivare a BOTMAN, difensore del Lilla che piaceva anche al Milan.

L'infortunio di TOMORI in Coppa Italia contro il Genoa potrebbe accelerare la ricerca di un difensore. Da capire se i rossoneri stringeranno per Bailly del Manchester United o se parleranno di nuovo col Psg per DIALLO.

NANI è un giocatore del Venezia. L'attaccante classe 1986 ha siglato un contratto fino al 2022-'23. Intanto gli arancioneroverdi hanno ceduto FORTE al Benevento.

In uscita dalla Lazio c'è Vedat MURIQI, per l'attaccante c'è una pista che porta in Russia, al Cska Mosca. Sarri insiste per avere CASALE, difensore del Verona.

Il Cagliari cerca rinforzi e continua la trattativa per il centrocampista dello Young Boys AEBISCHER. Il club sardo offre 3.5 milioni di euro (tra prestito e obbligo), la richiesta del clyb svizzero è di 4 milioni.

Da oggi Riccardo CALAFIORI è un nuovo calciatore del Genoa.

In mattinata l'annuncio ufficiale dell'arrivo dell'esterno che arriva dalla Roma a titolo temporaneo. Ora la dirigenza dei giallorossi cercherò di cedere DIAWARA, che però ha già rifiutato varie destinazioni, e di rescindere i contratti con FAZIO e SANTON: se tutto ciò andrà in porto, il dg Tiago Pinto cercherà di prendere KAMARA del Marsiglia.

Nuova possibile avventura in MLS per Sebastian GIOVINCO dopo l'esperienza al Toronto FC. Il giocatore interessa ai Portland Timbers e la società dell'Oregon sarebbe pronta ad avviare i contatti con il trequartista classe 1987 che è attualmente svincolato.