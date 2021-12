Serie A: Genoa-Sampdoria, formazioni

Sarà la stracittadina numero 124 quella di stasera tra Genoa e Sampdoria e probabilmente il derby più indecifrabile degli ultimi anni. Non tanto per le due squadre in campo, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per la lotta salvezza, piuttosto per quanto potranno influire le vicende societarie sulla testa dei giocatori. Dall'arresto di Massimo Ferrero alla rivoluzione societaria di casa Genoa. Tanti i fattori che incideranno su una sfida comunque sempre affascinante ma che in realtà conta solo per la classifica dei due club, troppo vicini alla zona retrocessione per qualunque sogno. I rossoblù ci arrivano senza aver mai vinto una gara in casa e dopo aver perso tre delle ultime quattro gare senza segnare un gol. Eppure in casa Grifone il morale è molto più alto che tra i blucerchiati. Il cambio di proprietà ha riacceso l'entusiasmo tra i tifosi del Genoa, l'arrivo di Shevchenko ha lasciato il segno e le assenze delle ultime giornate, fino a 9 giocatori indisponibili, dei quali 8 potrebbero essere benissimo titolari, contro corazzate come Roma, Milan e Juventus è un alibi reale. Il neo tecnico sta facendo il possibile e per questa gara recupererà giocatori importanti come Criscito, Badelj, Sturaro e Destro. "Mi aspetto una gara molto calda, intensa. Giocata con grande spirito, convinzione, grande coraggio e sicuramene mi aspetto tanto supporto dai tifosi - ha spiegato Shevchenko - Un derby si deve giocare con il cuore caldo e la testa fredda". Tante le incognite invece in casa Sampdoria. Dopo la sconfitta con la Lazio, Massimo Ferrero era pronto a cambiare allenatore ma l'arresto a Milano ha stravolto tutto. L'ambiente si è compattato ma quanto accaduto rischia di avere una ripercussione importante sulla squadra e per questo D'Aversa ha parlato apertamente di tempesta. "Siamo nella burrasca, ognuno deve prendere un remo - ha spiegato - E' un partita che non va giocata ma vinta. Dobbiamo andare in campo con la determinazione di essere protagonisti. Ferrero? Nei confronti del presidente provo stima professionale e umana: spero che questa situazione si risolva velocemente. In questo momento sembra tutto nero ma c'è la volontà da parte mia di vedere le cose a colori". E per farlo si affiderà alla coppia Quagliarella-Gabbiadini , esperienza e qualità per una partita che non vale mai solo tre punti, ne' per il Genoa, ne' per la Sampdoria che intanto incassa l'incoraggiamento di Ferrero "Forza ragazzi, mi fido di voi" il messaggio fatto avere alla squadra tramite i suoi avvocati.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu, 3 Vanheusden, 55 Masiello, 4 Criscito, 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 27 Sturaro, 50 Cambiaso, 19 Pandev, 20 Ekuban. (1 Semper, 22 Marchetti, 13 Bani, 2 Sabelli, 14 Biraschi, 15 Vasquez, 33 Hernani, 90 Portanova, 94 Touré, 10 Melegoni, 23 Destro, 24 Bianchi, 91 Kallon . All.: Shevchenko. Squalificati: nessuno. Diffidati: Biraschi. Indisponibili: Maksimovic, Caicedo, Fares, Rovella.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello, 82 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 8 Verre, 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella (33 Falcone, 30 Ravaglia, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 25 A.Ferrari, 12 Depaoli, 11 Ciervo, 5 Adrien Silva, 16 Askildsen, 70 Trimboli, 10 Caputo). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Askildsen. Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Ronaldo Vieira, Torregrossa. Arbitro: Doveri di Roma. Quote Snai: 3,15; 3,15; 2,40.