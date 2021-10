Serie A: Juventus-Sassuolo DIRETTA

In campo alle 18.30 Juventus-Sassuolo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Verona

"Ci sono partite da giocare, come quella contro l'Inter, e quelle da vincere: servirà anche l'aiuto del pubblico, dovremo farci trovare pronti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "Domani inizia la prima del trittico verso la sosta - aggiunge l'allenatore - e mercoledì avremo lo Zenit: se saremo bravi, ci consentirà di avere il passaggio del turno in anticipo in Champions".

In 19 contro la Sampdoria, col solo Maehle (ex influenzato) a recuperare e l'esclusione del Primavera Oliveri, il quarto esterno. Parole d'ordine dell'Atalanta, attesa al tour de force comprendente anche la Lazio sabato a Bergamo prima della rivincita con lo United, rosa corta, come piace all'uomo in panchina, e soprattutto pedalare per recuperare il terreno perduto con l'Udinese verso le zone nobili. Il silenzio-tris con la stampa, secondo di fila, di Gian Piero Gasperini, col primo precedente stagionale alla vigilia del Sassuolo, intende proteggere da critiche e rumors una squadra che ha 1 punto in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e ben 5 infortunati di troppo. L'adduttore e il flessore non hanno lasciato in pace Toloi e Demiral, due terzi della difesa, afflitti dalla distrazione e dall'elongazione post Empoli e post Manchester. Dietro si resta agganciati al riciclo di De Roon da terzo di destra col diffidato Palomino e Lovato.