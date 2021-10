Torneo di Padel a sostegno della lotta contro il cancro

Sui campi del Circolo Canottieri della Vittoria a Roma (Lungotevere della Vittoria, 10), si svolge il Torneo 'VIP PADEL MINI ROMA, in occasione dell’inaugurazione del Nuovo Circolo e in collaborazione con MINI ROMA BMW.

L’evento sportivo contribuisce al progetto per l’Associazione Peter Pan, che accoglie gratuitamente bambini e adolescenti malati di cancro con le loro famiglie offrendo loro supporto grazie a 200 volontari. Con questa iniziativa MINI ROMA e Circolo Canottieri della Vittoria lanciano la collaborazione Sportiva e Solidale concentrata in una disciplina che in pochissimo tempo è diventata uno degli sport più popolari del nostro paese.

Per il Torneo scenderanno in campo, tra gli altri, il conduttore televisivo Paolo Bonolis, l’attore e conduttore televisivo Teo Mammucari, il noto volto televisivo Jimmy Ghione, la showgirl Samantha De Grenet, il conduttore televisivo Filippo Bisciglia, la Psicologa e Criminologa Flaminia Bolzan, l’ex magistrato e scrittore Luca Palamara, i giornalisti Marco Mazzocchi, Leonardo Metalli e Alessandro Lupi. Tra i campioni sportivi: la schermitrice Margherita Granbassi, i calciatori Nando Orsi, Giuliano Giannichedda e Stefano Fiore. Presenti anche i noti volti televisivi Jonis Bascir, Marcelo Fuentes, Damiano Coccia conosciuto come Er Faina Il Circolo Canottieri della Vittoria è una realtà di grande prestigio. Sei campi di Padel nel cuore di Roma, in un fantastico contesto scenografico con il fiume Tevere a farne da cornice. L'evento di sabato 23 Ottobre è aperto a tutti nel rispetto della normativa anti Covid-19.