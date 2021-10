Nba: Bucks umiliati dagli Heat, Curry piega i Clippers

Dopo aver spazzato in apertura di regular season i Nets, i Milwaukee Bucks sono stati umiliati a Miami per 137-95. Si tratta della seconda più grande vittoria nella storia della squadra della Florida, dopo i 43 punti inflitti ai Clippers in un match del 1994. Tyler Herro è stato il più prolifico negli Heat, con 27 punti in 24 minuti.

Autore di un primo quarto canonico (40-17), Miami ha continuato ad accelerare per condurre 72-43 all'intervallo, piegando i campioni in carica nella fase offensiva.

Prosegue la serie positiva dei Golden State Warriors: due giorni dopo i Lakers, hanno superato anche i Clippers. A San Francisco un super Stephen Curry con 45 punti segnati, di cui 25 nel primo quarto, ha guidato i padroni di casa alla vittoria.

Nonostante l'assenza di Danilo Gallinari per precauzione dopo un problema alla spalla sinistra, Atlanta ha superato Dallas 113-87 grazie a un'impressionante prestazione collettiva. La determinazione della difesa degli Hawks ha limitato Doncic, autore di appena 18 punti.