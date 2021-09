Maccabi Haifa prima squadra di Israele nello stadio di Hitler

L'incontro di stasera di Conference League tra 'Union Berlin' e 'Maccabi Haifa' non è solo un normale incontro di calcio, ma qualcosa in più. Per la prima volta infatti una squadra israeliana giocherà in quello che è stato l''Olympiastadion' della capitale tedesca dove 85 anni fa, nel 1936, si svolsero le Olimpiadi ospitate dalla Germania nazista alla presenza di Adolf Hitler. "Non è solo un'altra partita per noi. Qui sono avvenute atrocità", ha detto l'allenatore del Maccabi Haifa Barak Bakhar sottolineando la visita "molto sentita" che i giocatori hanno fatto al Memoriale della Shoah della città. "Sappiamo benissimo che questa partita ha una importanza speciale che va oltre l'aspetto sportivo per i nostri ospiti da Haifa e per la Comunità ebraica di Berlino", ha spiegato il presidente dell'Union Dirk Zingler, citato dai media israeliani. Nella visita al Memoriale, la squadra ha deposto una corona, una bandiera israeliana e una bandiera del Maccabi Haifa su una delle sue numerose lastre di marmo del Memoriale.

Il quadro della seconda giornata di Conference League in campo alle 21

Basilea-K.Almaty

Copenhagen-Lincoln

Feyenoord-Slavia Praga

Omonia-Qarabag

PAOK-Slovan Bratislava

Tottenham-Mura

Union Berlino-M. Haifa

Vitesse-Rennes