laLiga: Real torna a giocare al Bernabeu col pubblico

La Liga rinvia Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves per il ritardato arrivo dei sudamericani, impegnati nelle qualificazioni mondiali, a differenza degli altri tornei europei. Scendono in campo quindi solo quattro delle sei capoliste. Facile l'impegno di Real Madrid e Atletico con Celta e Espanyol, mentre Valencia e Majorca verificano le proprie ambizioni, affrontando Osasuna e Athletic Bilbao in trasferta. Il Real torna a giocare al Bernabeu col pubblico dopo un anno e mezzo.

