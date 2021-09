F1: Mercedes, Russell al fianco di Hamilton dal 2022

Dal 2022 George Russell sarà un pilota Mercedes. Il numero 63 della Williams sostituirà Valtteri Bottas, che passerà all'Alfa Romeo. Il prossimo anno saranno quindi entrambi britannici i piloti della casa di Stoccarda - che ha reso noto il passaggio attraverso i suoi canali -, dopo che nei mesi scorsi Lewis Hamilton ha rinnovato il suo contratto fino al 2023. A fine agosto Russel, 23 anni, ha ottenuto il suo primo podio in carriera, piazzandosi secondo nel Gran Premio del Belgio. "È un giorno speciale per me - ha dichiarato Russel -, personalmente e professionalmente, ma anche un giorno di emozioni contrastanti. Sono entusiasta e onorato di unirmi alla Mercedes il prossimo anno, che è un enorme passo avanti nella carriera, ma significa anche che saluterò i miei compagni di squadra e gli amici alla Williams. È stato un onore lavorare al fianco di ogni membro del team e un onore rappresentare il nome Williams in F1".