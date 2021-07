Tennis: è Atp mania, già esauriti biglietti Finals

Le Nitto Atp Finals, che l'Italia ospita per la prima volta a novembre, fanno il pieno di pubblico. A cento giorni circa dalle gare, in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour di Torino, i biglietti sono già esauriti in prevendita. In epoca pandemica, un successo che va ben oltre le aspettative: il torneo che vede sfidarsi i migliori otto giocatori al mondo di tennis e le otto migliori coppie di doppio, in grado di generare ricadute economiche sul territorio di oltre 600 milioni di euro in cinque anni, si conferma vetrina internazionale e volano di ripresa.

"Siamo davvero molto soddisfatti", commenta all'ANSA l'assessore comunale al Commercio e al Turismo di Torino, Alberto Sacco. Le Atp si confermano il più importante evento tennistico indoor al mondo e, nonostante le incognite legate al Covid, riscuotono uno straordinario successo. Da oggi infatti non è più possibile acquistare biglietti se non nei settori riservati alla Corporate Hospitality e a chi sceglie i servizi Incoming & Experience gestiti in collaborazione con il Tour Operator Ufficiale Gattinoni.

"Anche nel caso delle aziende, però, è facile immaginare che presto non ci saranno più posti - spiega Sacco - Le più importanti, sia a livello nazionale che internazionale, si sono già assicurate adeguati spazi per consentire ai loro top manager, e ai rispettivi clienti, di assistere al torneo.

Vogliamo sfruttare questa occasione come vetrina per far conoscere Torino, e le sue potenzialità, non soltanto per quanto riguarda il turismo e le convention aziendali. Non a caso nelle scorse settimane ho accompagnato il presidente di Nitto in un tour per la città, mostrandogli tutti i suoi punti di forza: turismo a parte, Torino e il Piemonte sono un territorio ideale su cui investire e fare business".

Per chi si è fatto sfuggire i biglietti delle Atp, resta ancora una ampia possibilità di tagliandi per assistere alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, la sfida tra i più forti giovani del circuito Atp - compresi i nostri Jannik Sinner, campione in carica, e Lorenzo Musetti - all'Allianz Cloud di Milano dal 9 al 13 novembre. "E per chi non può fare a meno di venire a Torino - conclude Sacco - c'è anche la Coppa Devis, con i nostri più forti tennisti del momento, da Berrettini a Fognini e Sonego".