Tennis: Swiatek regina di Roma, 6-0 6-0 a Pliskova

Iga Swiatek è la nuova regina della terra rossa del Foro Italico. Nella finale femminile degli Internazionali Open d'Italia di Roma la polacca, numero 15 al mondo, ha annientato la ceca numero 9 nel ranking Wta Karolina Pliskova con il punteggio di 6-0 6-0 in appena 46 minuti di gioco. Si tratta della prima finale nella storia degli Internazionali Open d'Italia finita con un punteggio così tondo."Non mi aspettavo di giocare così bene all'inizio del torneo, sono davvero emozionata e felice.

Abbiamo passato momenti importanti con il mio staff, faccio i complimenti a Karolina (Pliskova, ndr) perché ha fatto cose importanti in questo torneo. Grazie al mio team, che mi ha dovuto sopportare in momenti difficili e senza di loro non avrei potuto fare quanto fatto oggi, e vincere il torneo". Sono le parole di un'emozionata Iga Swiatek, la 19enne tennista polacca vera rivelazione dell'ultimo anno solare e vincitrice della finale degli Internazionali Open d'Italia dopo un dominio assoluto sulla ceca Karolina Pliskova, con il punteggio di 6-0 6-0 in appena 46 minuti di gioco e soli 13 punti concessi all'avversaria. Si tratta del suo terzo torneo vinto, dopo Adelaide e soprattutto Roland Garros dello scorso anno in finale sulla numero uno al mondo Wta Simona Halep. Grazie al pubblico - ha aggiunto la numero 15 del ranking in occasione della premiazione al Centrale del tennis del Foro Italico - per essere venuto a tifare in presenza nonostante la pandemia e grazie agli organizzatori per aver fatto in modo che il torneo si potesse svolgere. In questa settimana è successo di tutto, ho salvato match point ed evitato sconfitte. Grazie anche alla mia famiglia, al mio gatto e a tutti i miei fans".

Visibilmente scossa la ceca Pliskova, "Ho fatto un buon torneo fino a qui ma oggi non ho giocato il mio miglior tennis, complimenti a Iga e al suo team. Alcune volte ci sono giornate così, le dobbiamo affrontare, sono settimane difficili. Cercherò di mettermelo alle spalle il prima possibile perché non ho molto tempo e ci sono altri appuntamenti importanti a breve", ha affermato la campionessa dell'edizione 2019 degli Internazionali