F1: cancellato GP Turchia, aggiunta una gara in Austria

La Formula 1 non correrà in Turchia, dove era previsto un gran premio domenica 13 giugno. Il calendario 2021 è stato aggiornato a causa delle nuove restrizioni di viaggio dettate dal Covid-19, spiega una nota.

Quel fine settimana resterà libero, mentre verrà anticipato di una settimana il GP di Francia (18-20 giugno). E' stato inoltre aggiunta una gara in Austria - il Gran Premio della Stiria - nel fine settimana 25-27 giugno, mentre il Gran Premio d'Austria rimane nella sua collocazione originale (2-4 luglio). Rimangono 23 le gare pianificate per la stagione 2021.

"Non vedevamo l'ora di correre in Turchia, ma le restrizioni di viaggio in vigore hanno impedito di essere lì a giugno - ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 - La Formula 1 ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di reagire rapidamente agli sviluppi e trovare soluzioni e siamo lieti che avremo un doppio appuntamento in Austria, il che significa che la nostra stagione rimane a 23 gare".