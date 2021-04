Serie A: Parma-Crotone, formazioni

In campo sabato alle 18 Parma-Crotone, una sfida che sembra una malinconica passerella d'addio tra due squadre a un passo dalla retrocessione. Per la sfida con i calabresi D'Aversa dovrebbe recuperare Andrea Conti. Roberto Inglese è stato invece sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. L'operazione è perfettamente riuscita. L'atleta, dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà il percorso terapeutico per il completo recupero agonistico all'inizio della prossima stagione.La gara di sabato a Parma potrebbe infatti sancire l'aritmetica retrocessione del Crotone in Serie B considerato che la salvezza è a 16 punti e mancano 6 gare alla conclusione del torneo. Cosmi, che dovrà rinunciare ancora a Benali, potrebbe schierare qualche ragazzo di proprietà del Crotone per permettergli di fare esperienza. Incerto l'utilizzo di Ounas che aveva avuto un risentimento muscolare prima della gara con la Samp. Unica certezza sarà al centro dell'attacco Simy che rincorre il suo record di marcature.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): 34 Colombi, 42 Busi, 30 Valenti, 24 Osorio, 3 Pezzella, 23 Hernani, 15 Brugman, 14 Kurtic, 98 Man, 9 Pellé, 27 Gervinho. (1 Sepe, 77 Rinaldi, 13 Bani, 5 Conti, 29 Dierckx, 37 Camara, 8 Grassi, 19 Sohm, 32 Brunetta. 35 Traorè, 11 Cornelius, 10 Karamoh, 28 Mihaila). All.: D'Aversa Squalificati: nessuno. Diffidati: Alves, Bani, Kurtic. Indisponibili: Gagliolo, Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Inglese, Kucka, Alves, Zirkzee, Cyprien.

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz, 26 Djidji, 6 Magallan, 3 Cuomo, 69 Reca, 8 Cigarini, 30 Messias, 10 Benali, 32 Pereira, 7 Ounas, 25 Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 5 Golemic, 17 Molina, 11 Dragus, 20 Rojas, 21 Zanellato, 33 Rispoli, 77 Vulic, 95 Eduardo Enrique, 97 Riviére). All.: Cosmi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuomo, Golemic, Rispoli. Indisponibili: Marrone, Di Carmine. Arbitro: Rapuano di Rimini. Quote Snai: 1,80; 4,00; 4,25.