Serie A: Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona, le formazioni

Sampdoria-Verona e Crotone-Udinese aprono sabato alle 15 il programma della Serie A

"Le nostre motivazioni sono superiori a quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti questa e le altre partite senza motivazioni o con motivazioni parziali". Così l'allenatore del Crotone Serse Cosmi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese, una squadra che come il Crotone ha ormai un piede in Serie B dopo 23 sconfitte in 30 gare. "Le mie motivazioni - ha aggiunto - sono al massimo e voglio che la squadra giochi come è giusto che sia. Abbiamo il dovere di farlo per città, società e per noi stessi. Devo essere sincero, se vedessi negli allenamenti un altro atteggiamento, farei altre scelte. Devo dire, invece, che durante settimana c'è impegno, applicazione tutto quello che vorrebbe un allenatore. L'Udinese verrà per vincere e per noi deve essere un motivo in più per fare bene. Noi perdiamo le gare non per sistema di gioco che proponiamo, perché contro squadre del nostro livello di classifica non siamo stati inferiori. Mi è capitato di allenare squadre in serie A anche meno forti del Crotone di quest'anno. Che il Crotone in questa stagione sia di inferiorità economica non c'è dubbio, ma non è una giustificazione per le partite perse. Abbiamo perso 5 gare nelle quali non ho visto la differenza netta di valori in campo. Sarebbe bastato poco ad eliminare il gap che c'è".

Probabili formazioni di Sampdoria-Verona

Sampdoria (4-4-1-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 5 Adrien Silva, 14 Jankto; 8 Verre; 23 Gabbiadini. (30 Ravaglia, 34 Letica, 21 Tonelli, 25 Alex Ferrari, 19 Regini, 16 Askildsen, 38 Damsgaard, 26 Leris, 11 Ramirez, 10 Keita, 20 La Gumina, 27 Quagliarella). All.: Ranieri. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Thorsby, Yoshida. Indisponibili: Ekdal e Torregrossa. Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 27 Dawidowicz, 17 Ceccherini, 23 Magnani, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 20 Zaccagni, 92 Lasagna (22 Berardi, 25 Pandur, 3 Dimarco 21 Gunter, 6 Lovato, 19 Ruegg, 33 Sturaro, 13 Udogie, 14 Ilic, 36 Amione, 40 Bessa, 11 Favilli, 29 Kalinic, 90 Colley). All: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Vieira, Cetin. Arbitro: Dionisi dell'Aquila. Quote Snai: 2,70; 3,25; 2,65.

Probabili formazioni di Crotone-Udinese

Crotone (3-5-2). 1 Cordaz; 26 Djidji, 5 Golemic, 13 Luperto; 69 Reca, 44 Petriccione, 30 Messias, 17 Molina, 32 Pereira; 7 Ounas, 25 Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 6 Magallan, 8 Cigarini, 11 Dragus, 20 Rojas, 21 Zanellato, 33 Rispoli, 34 Marrone, 54 Di Carmine, 77 Vulic, 95 Eduardo Enrique, 97 Riviére). Allenatore: Cosmi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Benali. Diffidati: Cuomo, Golemic e Rispoli. Udinese (3-5-2): 1 Musso; 14 Bonifazi, 17 Nuytinck, 3 Samir; 16 Molina, 10 De Paul, 22 Arslan, 37 Pereyra, 19 Stryger Larsen; 32 Llorente, 46 Forestieri. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 5 Ouwejan, 50 Becao, 77 Zeegelar, 87 De Maio, 6 Makengo, 21 Braaf, 29 Micin, 7 Okaka, 30 Nestorovski). All.: Gotti. Squalificati: nessuno. Diffidato: Musso. Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Deulofeu Arbitro: Massimi di Termoli Snai: 4,00; 3,60; 1,90.