Motogp Doha: pole-sorpresa Martin, Rossi mai così male. La griglia di partenza

Il peggior risultato in qualifica in carriera per Valentino Rossi e la pole a sorpresa per l'esordiente Jorge Martin su Ducati Pramac. Le qualifiche del secondo Gran Premio della stagione della MotoGp in Qatar regalano la classica griglia di partenza che non t'aspetti. Alla gioia del giovane spagnolo si contrappone la sorpresa e l'amarezza del campionissimo della Yamaha Pramac che per la prima volta in carriera scatterà dalla ventunesima e penultima posizione: al 42enne pesarese non era mai successo di finire così indietro in tutte le classi in cui ha corso da 26 anni a questa parte.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Non vanno benissimo gli altri italiani con Francesco Bagnaia sesto con la Ducati ufficiale e Franco Morbidelli decimo con la Yamaha Petronas dietro al campione del mondo su Suzuki Joan Mir. Parte terzo Maverick Vinales voincitore della prima gara 2021. Prosegue così il week end nero per Rossi che non è riuscito a superare il taglio nel Q1 delle qualifiche del GP di Doha. Il pilota del team Petronas ancora in grandissima difficoltà ha chiuso con l'undicesimo tempo (peggio di lui solo Lorenzo Savadori con l'Aprilia) e dunque non ha colto l'accesso nel Q2.

Valentino Al 416° GP nel Motomondiale non era mai andato così male in qualifica: prima di oggi non era mai sceso oltre il 18° posto.

Un passo indietro clamoroso per il nove volte campione del mondo che appena sette giorni fa sullo stesso tracciato di Losail nelle qualifiche del GP del Qatar aveva invece centrato il quarto posto finale salvo poi cedere in gara con un magra 12/a posizione.

Tornando in cima alla griglia, la pole dello spagnolo fa impressione: l'ultima pole del ducatista del team Pramac era stata in Moto2 a Jerez l'anno scorso. Ora la pole alla seconda gara in top-class, non è un record ma è in buona compagnia. Gli ultimi due ad ottenere la prima pole alla seconda gara erano stati Casey Stoner nel 2006 e Marc Marquez nel 2013. "Ho dato il 100%, non ho commesso errori, ero davvero al limite - ha commentato Martin al termine della qualifiche a Losail - stavo tirando da solo, non era facile, temevo anche il vento. Domani sarà dura in gara, spero di imparare ancora tanto".