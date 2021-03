Calcio donne: Giacinti segna 4 gol nel derby e imita Chastain

Valentina Giacinti show nel derby milanese di calcio femminile. L'attaccante del Milan e della nazionale segna quattro gol, tre dei quali nel primo tempo, trascinando le rossonere al 4-1 in casa Inter. Con il poker di reti di oggi Giacinti raggiunge Cristiana Girelli in testa alla classifica marcatori a 16 gol, e supera quota 50 reti in maglia rossonera attestandosi a 53.

Una giornata da ricordare per la capitana del Milan, che al quarto gol ha esultato sfilandosi la maglia, restando in reggiseno e imitando cosi' Brandi Chastain, l'attaccante Usa che al gol vittoria del Mondiale '99 festeggiò con quel gesto che la rese iconica, oltre che poi popolarissima testimonial del Wonderbra.