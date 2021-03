LaLiga: ostacolo basco per il Barcellona

Il tonfo europeo (su quattro agli ottavi solo il Real e' rimasto in Champions) certifica l'anno deludente della Liga. Rimane l'interesse per la volata scudetto perche' l'Atletico, che sembrava irraggiungibile, ha vinto solo due delle ultime sei gare e ora il Barca trascinata da Messi e' a -4. I colchoneros hanno pero' un impegno facile con l'Alaves (per smaltire l'amarezza del netto ko col Chelsea) mentre i blaugrana avranno un ostacolo serio, la trasferta con la Real Sociedad. Spinta dai suoi giovani talenti (ammaestrati dai veterani Ramos, Benzema, Modridc e Kroos), il Real puo' salire giocando in casa del Celta.

Il quadro della 28/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Real Betis-Levante 2-0

Athletic-Eibar sabato ore 14

Celta Vigo-Real Madrid ore 16:15

Huesca-Osasuna ore 18:30

Real Valladolid-Siviglia ore 21

Getafe-Elche domenica ore 14

València-Granada ore 16:15

Villarreal-Cadice

Atlético Madrid-Alavés ore 18:30

Real Sociedad-Barcellona ore 21