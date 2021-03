Garcia sfida Pochettino, clou Lione-Psg

Poker del Monaco a St Etienne e si porta a -1 dalla coppia Lione-Psg protagoniste del posticipo di lusso della 30/ma giornata. Nonostante le sette sconfitte il Psg, per le sue potenzialita', viene ritenuto sempre il favorito della Ligue1. In Coppa ha fatto fuori la capolista Lilla e ora, prima della sosta, ha la trasferta col solido Lione di Garcia, che e' a pari merito. In caso di sconfitta, e di vittoria del Lilla nel facile confronto col Nimes, per i parigini la rincorsa si complicherebbe. Ma dopo avere asfaltato il Barca il Psg sembra in grado di non distrarsi nelle gare che contano.

Il quadro della 30/ma giornata