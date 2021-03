Bundesliga: il Lipsia vince in casa del Bielefed e va a -1 dal Bayern

Come la Liga stenta, la Bundesliga e' in piena salute. E' in fuga il Bayern ma c'e' un gruppo di avversarie toste che inseguono bellicose. I bavaresi ospitano lo Stoccarda, tornato a centroclassifica dopo anni bui. Facile il compito del Lipsia che ha vinto nel'anticipo con l'Arminia. Il Wolfsburg non dovrebbe soffrire col Werder, mentre il match piu' interessante e' Francoforte-Union Berlino. Pochi problemi dovrebbe avere il Dortmund frizzante del nuovo fenomeno Haaland a Colonia.

Il quadro della 26/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)