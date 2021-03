In campo alle 15 Torino-Sassuolo 0-1 DIRETTA

Nicola ritrova Singo: l'esterno del Torino torna nell'elenco dei convocati per il recupero di oggi pomeriggio contro il Sassuolo; era assente dal 19 febbraio scorso a causa del Covid.

Per la sfida di oggi pomeriggio al Grande Torino, recupero della 24esima giornata, non ci saranno invece Baselli, infortunatosi alla caviglia destra contro l'Inter, e Nkoulou, che non si è ancora negativizzato dal Coronavirus.