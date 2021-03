Serie A: in campo Sampdoria-Cagliari 2-1 LIVE

In campo Sampdoria-Cagliari 2-1 LIVE

Sardi avanti nel primo tempo con Joao Pedro, in 3 minuti pareggio di Bereszynski e gol di Gabbiadini all'80'

12' GOL! Sampdoria-CAGLIARI 0-1! Rete di Joao Pedro. Rimessa laterale di Lykogiannis che spiove in area di rigore, sponda di Pavoletti per Joao Pedro che calcia in porta, Audero devia ma sul pallone si avventa lo stesso capitano rossoblù che ribadisce in rete.

Semplici recupera Rugani nel reparto arretrato completato da Godin e Ceppitelli; a centrocampo conferma per il terzetto Marin-Nainggolan-Duncan mentre Lykogiannis si riprende l'out di sinistra dopo la squalifica con conseguente ritorno sulla fascia opposta di Nandez al posto di Zappa. In attacco al fianco del sempre presente Joao Pedro spazio per Pavoletti.

Due soli cambi da parte di Ranieri rispetto all'undici iniziale visto nel derby. Al centro della difesa Ferrari prende il posto di Tonelli, in mediana conferma per Candreva a destra e la coppia centrale Silva-Ekdal mentre a sinistra Jankto rileva Verre. In attacco infine altra chance per il tandem composto da Keita e Quagliarella.