Giro: a Milano per la 79esima volta, tutti i numeri

La certezza di Milano, per la 79esima volta e seconda consecutiva arrivo del Giro d'Italia; le novità rappresentate dalle ascese di Campo Felice e Sega di Ala.

La corsa rosa sa sempre sorprendere, mischiare la tradizione con gli inediti e omaggiare la storia nazionale. C'è il tributo al mitico ct azzurro, Alfredo Martini, per i 100 anni dalla nascita, c'è l'inchino tra Ravenna, Verona e Foligno al Sommo Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della morte, c'è la partenza da Torino, 160 anni dopo l'unità di Italia. Ma non solo: l'arrivo a Cortina per dare il via al conto alla rovescia verso le Olimpiadi del 2026. E le celebrazioni per i 90 anni della Maglia Rosa, indossata per la prima volta nel 1931 da Learco Guerra.

Questi i numeri della corsa rosa.

- 2: gli sconfinamenti all'estero previsti, in Slovenia per la Grado-Gorizia e in Svizzera per la Verbania-Valle Spluga.

- 5: i continenti in cui sarà trasmessa la gara.

- 6: le edizioni che hanno visto protagonista il Monte Zoncolan.

- 38.4: i chilometri da correre a cronometro.

- 68: il numero di vincitori della Corsa Rosa.

- 69: i successi italiani.

- 78: le volte in cui il Giro è già arrivato a Milano.

- 100: gli anni dalla nascita di Alfredo Martini, mitico ct della Nazionale Italiana.

- 103: le edizioni già disputate del Giro d'Italia.

- 164,3: la lunghezza media di ogni tappa.

- 1931: anno della creazione della Maglia Rosa, 90 anni fa.

- 2010: l'ultimo arrivo a Montalcino, con il successo di Cadel Evans in maglia iridata.

- 2016: anno dell'ultima vittoria azzurra con Vincenzo Nibali.

- 2.239: l'altitudine del Passo Pordoi.

- 3450.4: i chilometri complessivi da percorrere.

- 5700: l'altimetria della frazione dolomitica Sacile-Cortina.

- 46.900: il dislvello totale della corsa.