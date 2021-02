Europa League: Milan-Stella Rossa, formazioni

Gli ottavi di Europa League per voltare pagina. Il Milan cerca il riscatto dopo la pesante caduta nel derby, seconda consecutiva in campionato. Il momento è delicato, il più difficile da un anno a questa parte. I sedicesimi di ritorno di Europa League diventano così l'occasione per archiviare, ritrovarsi e ricominciare.

"C'è tanta voglia di reagire. Il gruppo è consapevole delle sue qualità. Vogliamo ripartire dalle nostre convinzioni - l'auspicio di Stefano Pioli - dimostrare che può fare un ottimo calcio e fare risultati convincenti". La qualificazione è l'unica risposta alle critiche, ai dubbi e alle polemiche della presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Il programma è stato deciso, Zlatan si allenerà tre giorni in Liguria. Scelta che può destare qualche perplessità, ma Pioli è sicuro che il campione rossonero saprà gestire tutto senza ripercussioni sul gruppo: "Salterà un paio di allenamenti con la squadra, ma ci sarà per tutte le partite. Se c'è un giocatore che può sopportare questo tipo di pressioni, è proprio Zlatan. Anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra".

Probabili formazioni di Milan-Stella Rossa.

Milan (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 18 Meite, 79 Kessie; 7 Castillejo, 33 Krunic, 10 Calhanoglu, 17 Leao (90 A. Donnarumma, 1 Tatarusanu, 20 Kalulu, 5 Dalot, 46 Gabbia, 24 Kjaer,12 Rebic, 8 Tonali, 56 Saelemaekers, 11 Ibrahimovic) All.: Pioli.

Stella Rossa (3-4-3): 82 Borjan 6 Pankov,19 Milunovic, 5 Degenec; 77 Gobeljic, 8 Kanga, 20 N. Petrovic, 35 Sanogo; 31 Ben Nabouhane, 4 Ivanic, 16 Falcinelli (1 Popovic, 2 Gajic, 7 Bakayoko, 9 Pavkov, 11 Falco, 55 S. Srnic, 92 Vukanovic). All.: Stankovic Arbitro: Gil Manzano (Spa) Quote Snai: 1,43; 4,75 7,00.