Serie A: in campo Atalanta Napoli 4-2 DIRETTA

In campo Atalanta-Napoli 4-2 LA CRONACA DELLA PARTITA

Poker di Romero al 78'

Autogol di Maehle al 74'

Al 64' Dea ancora avanto con Gosens

Al 59' pareggia il Napoli con59' Gol Piotr Zieliński

53' GOL! ATALANTA-Napoli 1-0! RETE DI DUVAN ZAPATA! Muriel arriva sul fondo e poi col sinistro pennella sulla testa del compagno, che sovrasta il suo diretto marcatore e incorna in rete!

Dirige il match il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti sono Meli e Cecconi, il quarto ufficiale Pasqua. Al VAR c'è Fabbri con Tolfo.

Gasperini punta sul tandem Zapata-Muriel, panchina per Ilicic forse in vista del Real. Ce la fa Maehle che parte titolare sulla destra, riposo anche per Palomino. Il Napoli è letteralmente decimato e Gattuso in panchina ha più Primavera che giocatori della prima squadra. A Mertens, Ospina, Lozano, Manolas e Hysaj si sono aggiunti Petagna e Demme. Problema dell'ultimo minuto anche per Insigne, al suo posto Elmas. Ritornano disponibili Goulham e Koulibaly, che però rimangono entrambi fuori dall'11 di partenza.

Il Napoli si schiera con un 4-2-3-1 così composto: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui - Fabian Ruiz, Bakayoko - Politano, Zielinski, Elmas - Osimehn. A disposizione: Contini, Idasiak, Koulibaly, Zedadka, Goulham, Costanzo, Lobotka, Labriola, Insigne, Cioffi, D'Agostino.

Ecco le formazioni ufficiali! L'Atalanta scende in campo con il 3-4-1-2: Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Muriel, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Palomino, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Kovalenko, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Lammers.

Entrambe le squadre sono a quota 40 punti, con il Napoli che deve però recuperare il match del girone di andata contro la Juventus. L'Atalanta viene dalla vittoria sul campo del Cagliari per 1-0, i partenopei hanno giocato giovedì in Europa League ed è stato pesante il tonfo per 2-0 a Granada. In campionato invece c'era stata la vittoria sulla Juventus per 1-0 che sembrava aver risollevato il morale.