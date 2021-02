Open Australia: Muchova elimina Barty e va in semifinale

La ceca Karolina Muchova (27/a in classifica mondiale) ha conquistato la sua prima semifinale agli Open d'Australia battendo a Melbourne la numero 1 al mondo Ashleigh Barty 1-6, 6-3, 6-2, nonostante abbia affrontato la partita in pessime condizioni fisiche. "Mi sentivo persa in campo, mi girava la testa" ha raccontato Muchova l'inizio della gara. Dopo un time out tutto è cambiato, il suo gioco è apparso efficace e regolare mentre la Barty ha perso completamente il filo della partita, moltiplicando gli errori. La tennista ceca affronterà Jennifer Brady che ha battuto in tre set la collega americana Jessica Pegula. La numero 22 ha vinto 4-6, 6-2, 6-1 alla Rod Laver Arena. L'altra gara di semifinale vedrà affrontarsi Serena Williams, numero 3 del mondo e la giapponese Naomi Osaka.