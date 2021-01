Serie A: Cagliari-Milan, formazioni

Probabili formazioni di Cagliari-Milan.

Cagliari (4-3-2-1): 28 Cragno; 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 2 Godin, 22 Lykogiannis; 4 Nainggolan, 8 Marin, 12 Caligara; 18 Sottil, 10 Joao Pedro; 9 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 23 Ceppitelli, 3 Tripaldelli, 19 Pisacane, 17 Tramoni, 37 Ounas, 20 Pereiro, 27 Cerri, 30 Pavoletti). All.: Di Francesco.

Squalificato: Nandez.

Diffidato: Pavoletti.

Indisponibili: Faragò, Klavan, Luvumbo, Rog.

Milan (4-2-3-1): 99 G.Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 A.Romagnoli, 5 Dalot; 8 Tonali, 79 Kessié; 7 Castillejo, 21 B.Diaz, 15 Hauge; 11 Ibrahimovic. (1 Tatarusanu, 90 A.

Donnarumma, 14 Conti, 20 Kalulu, 22 Musacchio, 19 Hernandez, 43 Duarte, 10 Calhanoglu, 29 Colombo, 27 Maldini). All.: Pioli.

Squalificato: Leao.

Diffidati: Calabria, A.Romagnoli.

Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Krunic, Rebic, Saelemaekers.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Quote Snai: 5,50; 4,50; 1,55.