Ibrahimovic ancora ko, problema al polpaccio

Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante trentanovenne del Milan, proprio mentre sembrava vicino al rientro dopo una lesione al bicipite femorale sinistro del 22 novembre, oggi al termine dell'allenamento ha avvertito dolore al polpaccio della stessa gamba, come fa sapere il club. La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni.