Atp Finals: sorpresa Thiem, Nadal battuto in due set

L'austriaco Dominic Thiem ha battuto a sorpresa Rafa Nadal in un incontro della seconda giornata del gruppo B delle Atp Finals, in corso a Londra. Thiem si è imposto 7-6, 7-6 in un match equilibrato e che ha chiuso in suo favore nei tie break col punteggio rispettivamente di 9-7 e 7-4. Ora l'austriaco guida la classifica con due vittorie in altrettanti incontri e rimarrà leader solitario anche dopo il match di questa sera tra Stefanos Tsipsipas e Andrey Rublev. Il greco e il russo, infatti, erano entrambi usciti sconfitti nella gara d'esordio rispettivamente contro Thiem e Nadal.