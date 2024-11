Da Mumbai Forum ANSA 'Vespucci incontra l'India'

'Vespucci incontra l'India, da Mumbai uno sguardo sull'Italia': questo il titolo del forum che l'ANSA organizza in collaborazione con Difesa Servizi al Villaggio Italia di Mumbai il 29 novembre in occasione della 28ma tappa del tour mondiale della nave scuola della Marina Militare.



E' la prima volta che nave Amerigo Vespucci tocca un porto dell'India. Il Paese ha strappato alla Cina il primato mondiale del maggior numero di abitanti. Ma soprattutto presenta caratteristiche socio-economiche che ne fanno un partner di primo piano per un Paese proiettato verso relazioni con l'estero come l'Italia. L'India non solo registra un ritmo di crescita più alto anche rispetto alla Cina, ma ha un'età media della popolazione tra le più basse e delle eccellenze professionali di prim'ordine che esporta in tutto il mondo.

Proprio l'approfondimento di questi aspetti, e delle opportunità che ne derivano, saranno al centro del dialogo con diplomatici, giornalisti, esperti e opinion maker che si svolgerà al Villaggio Italia, 'mini expo pluriennale itinerante' per promuovere il Made in Italy e le sue eccellenze, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che segue Nave Amerigo Vespucci nel suo giro del mondo.

Nel corso del forum ANSA gli ospiti avranno modo di raccontare storie di successo di italiani in India e di indiani in Italia che testimoniano uno sviluppo di relazioni bilaterali sempre più dinamiche. Storie di formazione, arricchimento culturale, imprenditoria e social media in cui culture diverse si sono incontrate e fuse in modo proficuo. E che spesso hanno come protagoniste donne arrivate ad affermarsi in India contro ogni stereotipo.

Ad aprire i lavori del forum - alle 15 locali (le 10,30 in Italia) che verrà trasmesso in diretta streaming sui canali di ANSA.it e dell'agenzia di stampa indiana PTI - sarà l'Ambasciatore d'Italia in India, Antonio Bartoli, a cui seguirà una breve esposizione in videocollegamento della fotografia socio-economica del Paese scattata da TEHA-Ambrosetti e illustrata da Lorenzo Tavazzi. A raccontare come gli indiani guardano all'Italia e testimoniare le attività in corso nel campo della formazione, della moda, dello spettacolo, del cinema e dei social media saranno poi tra gli altri l'amministratore delegato della PTI, Vijay Joshi, il direttore dell'Asia center di Sda Bocconi, Alessandro Giuliani, l'attrice e imprenditrice Giorgia Andreani, la Dj Olly Esse, la Youtuber Giulia Raffaello nonchè la stilista di Bangalore Kulsum Shadab, vincitrice del premio sostenibilità alla Milano Fashion Week, e Dhruv Kapoor, protagonista di una storia di successo nel campo della moda legata all'istituto Marangoni.



