Venezia, Leone d'oro alla Stanza accanto di Pedro Almodovar. Nicole Kidman e Vincent Lindon migliori attori

The Room next door (La stanza accanto) di Pedro Almodovar (Spagna) ha vinto il Leone d'oro a Venezia 81 per il miglior film. È interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore e racconta la storia di due amiche, una delle quali malata terminale decide di praticare l'eutanasia.



La vincitrice della Coppa Volpi femminile è Nicole Kidman per il film Babygirl di Halina Reijn (Stati Uniti), assente alla premiazione per la morte della mamma.



La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia 81 è stata vinta da Vincent Lindon per il film The Quiet Son (Jouer avec le feu) di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia).



Vermiglio di Maura Delpero ha vinto il Leone d'argento - Gran Premio della Giuria a Venezia 81. Il film è una coproduzione Italia, Francia, Belgio.



Il premio per la migliore sceneggiatura è stato vinto da Murilo Hauser e Heitor Lorega per il film 'I'm still here' (Ainda estou aqui) di Walter Salles (Brasile, Francia)



Il Leone d'argento per la migliore regia è stato vinto da The Brutalist di Brady Corbet (Regno Unito) con protagonista Adrien Brody.

A Venezia 81 è stato assegnato un Premio Speciale della giuria, vinto da April, il film della georgiana Dea Kulumbegashvili sugli aborti clandestini (Francia, Italia, Georgia).

Kidman assente per la morte della madre, il cuore a pezzi

"Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi". Così Nicole Kidman, Coppa Volpi a Venezia 81 per la sua interpretazione nel film Babygirl, in un messaggio letto sul palco ha spiegato la sua assenza per il grave lutto subito.

Miglior restauro a Venezia Classici è Ecce Bombo. Moretti, ora più reattivi verso la pessima legge sul cinema

A Venezia Classici, la Giuria presieduta da Renato De Maria e composta da 24 studenti dei corsi di cinema delle università italiane, ha assegnato il Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema a Chain reactions di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti). Il premio per il miglior film restaurato è andato ad Ecce Bombo di Nanni Moretti (Italia, 1978).



"Forse dovremmo essere più reattivi nei confronti della nuova pessima legge sul cinema". Così Nanni Moretti, sul palco della finale della Mostra del cinema di Venezia, dopo aver ricevuto il premio per il miglior restauro di Venezia Classici con Ecce Bombo. "Vi ringrazio per questo premio inaspettato, sproporzionato, esagerato, visto che c'erano in gara film di De Sica, Truffaut, Lang, Brook".

A Paul Kircher il premio Mastroianni all'attore emergente

Il Premio Marcello Mastroianni ad un giovane attore o attrice emergente a Venezia 81 è stato vinto da Paul Kircher nel film Leurs enfants après eux (And their children after them) di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma (Francia).

Migliore attore a Orizzonti è Francesco Gheghi

Il premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Venezia 81 è stato vinto da Francesco Gheghi per il film Familia di Francesco Costabile (Italia)

Leone del futuro a Familiar Touch di Sarah Friedland

Il Leone del futuro, premio Venezia Opera Prima assegnato dalla giuria presieduta da Gianni Canova a Venezia 81, è stato vinto da Familiar Touch di Sarah Friedland (Stati Uniti). Il film ha partecipato nella selezione di Orizzonti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA