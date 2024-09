Atletica: Legnante conquista l'oro nel lancio del peso donne F12

L'azzurra Assunta Legnante ha conquistato la medaglia d'oro nel lancio del peso F12 alle Paralimpiadi di Parigi.

Con un best di 14.54 metri, la Legnante ha chiuso al primo posto la finale allo Stade de France, davanti all'uzbeka Safiya Burkhanova, argento con 14.12, e alla cinese Yuping Zhao, bronzo con 12.21. Per l'azzurra si tratta della seconda medaglia, dopo l'argento nel disco, in due gare disputate, sesta medaglia alle Paralimpiadi, per la terza volta campionessa paralimpica del peso dopo Londra 2012 e Rio 2016, con nel mezzo l'argento di Tokyo 2020.

Medaglia di bronzo invece per Carlotta Ragazzini nel singolare di classe 3 (WS3) di tennistavolo, dopo avere perso la semifinale per 3-1 contro la coreana Yoon Jiyu.

L'azzurro Donato Telesca ha conquistato la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi nella categoria 72 Kg con 213 Kg alle Paralimpiadi di Parigi. Il 25enne azzurro conquista il podio alle spalle dell'atleta della Malesia Gustin, oro con 234 kg sollevati, e al cinese Hu (214 kg).

