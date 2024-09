Paralimpiadi: Gilli oro anche nei 200 misti, Legnante argento nel disco

Secondo oro e quinta medaglia per la 23enne torinese Carlotta Gilli alle Paralimpiadi di Parigi. La nuotatrice azzurra ha vinto la gara dei 200 misti SM 13. Medaglia d'argento per l'americana Olivia Chambers, bronzo all'irlandese Roisin Ni Riain. Gilli aveva conquistato l'oro in questa gara anche a Tokyo 2021.

Ancora un oro per l'Italia dalla piscina della Defense Arena. A vincerlo, nella finale dei 100 farfalla S10, è stato Stefano Raimondi, 26enne veneto di Soave. Argento all'ucraino Ihor Nimchenko e bronzo Alex Saffy. Quinto posto per l'altro italiano Riccardo Menciotti. Per Raimondi è il terzo oro a Parigi 2024, in precedenza aveva conquistato quelli dei 100 rana SB9 e dei 100 stile libero S10.

Assunta Legnante è argento nel lancio del disco categoria F11. L'azzurra ha lanciato a 38.01, superata solo dalla cinese Liangmin Zhang (39.08).

Elisabetta Mijno ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di arco ricurvo individuale donne Nella finale per il terzo e quarto posto, ha battuto (6-2) la mongola Selengee Demberel. Oro alla cinese Wu Chunyan, argento all'altra cinese Wu Yang.

Federico Bicelli è medaglia di bronzo nei 100 dorso S7. L'azzurro ha chiuso la finale terzo col tempo di 1.12.23, dietro agli ucraini Yurii Shenhur, oro, e Andrii Trusov.

Sara Morganti è medaglia di bronzo nell'equitazione nell'individuale grado I. L'azzurra, su Mariebelle, è stata preceduta dal lettone Rihards Snikus, oro, e dall'americana Roxanne Trunnell, argento.

