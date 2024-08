Paralimpiadi. Ancora medaglie nel nuoto: Raimondi oro, Boggioni e Gilli bronzo

Stefano Raimondi ha vinto l'oro nei 100 rana SB9 alle Paralimpiadi di Parigi. L'italiano ha guidato per l'intera gara, chiudendo con un largo vantaggio la prima vasca e tenendo poi nella seconda. Sesto posto per l'altro italiano in gara, Riccardo Menciotti. "Lo volevo a tutti i costi. Non so a quanto sono passato alla prima vasca ma velocissimo. Gli ultimi 25 non finivano mai. Ma sapevo che l'oro stava arrivando. Ho tenuto duro e alla fine ce l'ho fatta". Stefano Raimondi racconta così il suo oro. "Questa medaglia la dedico al mio team e alla mia famiglia che sono qui alla stadio. Da sette mesi sono papà. Essere sull'Olimpo da papà è un'altra emozione. A stento trattengo le lacrime", aggiunge. "Gli ultimi metri ho sofferto ma questa atmosfera condiziona e forse ho esagerato. Non so che tempo ho fatto ma ho esagerato", sottolinea Riccardo Menciotti.

Monica Boggioni è medaglia di bronzo nei 100 stile libero S5. L'azzurra ha bissato il terzo posto dei 200 stile di ieri, chiudendo dietro all'inglese Tuòòy Kearney, oro, e all'ucraina Iryna Poida, argento. "Sono felice dopo la giornata di oggi, la gara di ieri, la staffetta, il fatto che oggi siamo venuti qua subito. Così ho cercato di puntare tutte le energie che avevo e anche un pochino di rabbia che mi era rimasta da ieri di non essere riuscita negli ultimi metri". Monica Boggioni commenta così il bronzo che si unisce a quello vinto ieri nei 200 stile di ieri, "Sapevo che le altre sarebbero passate più forte e allora mi sono detta di far ciò che so e di spingere più che potevo. Confermare un bronzo alle Paralimpiadi non è mai scontato", conclude l'atleta azzurra.

Medaglia di bronzo anche per Carlotta Gilli che ha conquistato il terzo posto del podio nei 100 dorso S13. "Sono contenta. E' difficile dopo la medaglia e tante attese. Tanta roba. L'obiettivo era il bronzo perché sapevo che le prime due erano più forti di me" commenta Carlotta Gilli commenta. "In questo periodo non ci vado proprio d'accordissimo con il dorso, però dai... Ci sono giorni si e giorni no. Sai essere qui e conquistare una medaglia è bellissimo. Dopo tutta l'adrenalina che avevo ieri sera ho dormito un po' questa mattina. Dai, è andata bene", conclude.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA