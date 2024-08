Paralimpiadi, ori per Gilli nei 100 farfalla e Bocciardo nei 200 stile. Altre sei le medaglie azzurre nel nuoto

Prima giornata trionfale ai Giochi paralimpici di Parigi 2024, con una pioggia di medaglie - due d'oro - sul nuoto azzurro e un bronzo nel ciclismo che è anche la medaglia numero 600 alle Olimpiadi per l'Italia. La raffica di vittorie è cominciata sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha scelto la Défense Arena come gara alla quale assistere come primo tifoso delle rappresentative italiane.

Video Paralimpiadi: Mattarella assiste alle gare di nuoto, applaude all'argento di Barlaam

Ad aprire la serie magica degli azzurri è stato Simone Barlaam, che davanti al capo dello stato ha conquistato la prima medaglia del nuoto nei 400 stile libero S9, sfiorando l'oro, conquistato dal francese Ugo Didier. Il 24enne milanese era emozionatissimo alla fine: "Davanti alla mia famiglia, a questo fantastico pubblico, a Mattarella, il primo presidente della Repubblica a venire a una Paralimpiade... davvero una grande emozione" le sue prime parole. E' stata poi la volta della 29enne pugliese Vittoria Bianco, che ha vinto il bronzo nei 400 sl S9.

Dopo di lei, bronzo anche per il padovano Francesco Bettella, di nuovo sul podio dopo Tokyo e Rio, nei 100 dorso S1. Terzo bronzo, quindi, per Angela Procida, 24 anni, campana, nei 100 dorso S1. Argento, sempre per la grande Italia del nuoto, ad Efrem Morelli nei 50 rana SB3. In serata, la pioggia si è trasformata in un torrente di medaglie, le più preziose: bellissima vittoria per Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 primo oro italiano ai Giochi Paralimpici. La 23enne torinese, già oro a Tokyo, ha confermato il titolo paralimpico battendo la statunitense Grave NUuhfer la uzbeka Muslima Odilova. Ha subito fatto il bis più bello Francesco Bocciardo, medaglia d'oro nei 200m stile libero S5.

Già campione paralimpico in carica dopo il successo di Tokyo, Bocciardo ha completato la gara a La Defense Arena con un tempo di 2:25.99, segnando il nuovo record paralimpico e battendo l'atleta neutrale Kirill Pulver e l'ucraino Aleksandr Komarov.

"Non credevo di riuscire a vincere - ha commentato l'azzurro, al terzo oro da Rio ad oggi - perchè gli avversari erano molto forti ma alla fine sono riuscito a resistere e a vincere ancora una volta".

La chiusura del programma odierno porta ancora bottino per l'Italia, grazie al bronzo di Boggioni nei 200 stile libero S5.

Gloria anche nel ciclismo su pista, con la vittoria di Lorenza Bernard, che ha conquistato il bronzo nell'inseguimento in tandem con Davide Plebani, nel ruolo di pilota. La loro è stata la prima medaglia dell'Italia ai Giochi di Parigi e la 600/a per il movimento paralimpico azzurro. Alla chiusura della prima giornata, sono già diventate 608.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA