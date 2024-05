Von der Leyen: 'Lavoro bene con Meloni, è un'europeista'

"Con Giorgia Meloni sto lavorando molto bene, come con tutti i capi di Stato e di governo, è il mio compito", per le alleanze future in Ue "vedremo chi saranno gli europeisti, e lei lo è chiaramente, gli anti-Putin, e lei è stata molto chiara su questo, e i pro-stato di diritto". Lo ha detto la candidata di punta del Partito popolare europeo (Ppe), Ursula von der Leyen, nel corso del dibattito in Eurovisione tra gli Spitzekandidaten alla presidenza della Commissione Ue. "A chi rispetta questi criteri, offriamo di lavorare insieme", ha spiegato von der Leyen, precisando di non voler collaborare con l'intero gruppo Ecr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA