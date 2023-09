Ryder Cup, Roma pronta ad accogliere lo show

Il conto alla rovescia per la Ryder Cup 2023 inizia a battere numeri sempre più piccoli. Manca poco al via della più importante manifestazione golfistica al mondo, che infiammerà il campo del Marco Simone Golf & Country Club (a Guidonia) dal 29 settembre al primo ottobre. Team Europe contro Team Usa: una sfida che va avanti dal 1927, e che per la prima volta arriverà a Roma.



Per la prima Ryder Cup italiana sono attesi circa 250.000 spettatori da tutto il mondo (arriveranno appassionati da 85 differenti Nazioni, con richieste per assicurarsi un biglietto pervenute da 140 Paesi), mentre oltre 7.000 persone lavoreranno per la buona riuscita dell'evento, di cui 1.200 volontari.



Ben 39 i broadcaster coinvolti, con la Ryder Cup che sarà trasmessa in almeno 170 Paesi. Un volano per il turismo, tra alberghi e ristoranti sold out, e un'occasione unica per il golf italiano. Ci saranno ospiti vip, ci sarà tanta mondanità e la sensazione costante di vivere un momento unico nella storia dello sport.



La settimana dell'evento si aprirà già lunedì 25 settembre quando le due squadre arriveranno nella Città Eterna. Una serie di eventi collaterali tra sport e mondanità farà da prologo alla sfida Europa-Stati Uniti: dalla Junior Ryder Cup alla cena di gala a Caracalla all'All star match di mercoledì.



E nel numero 3.540 di Topolino, in edicola e fumetteria da mercoledì 27 settembre, ci sarà anche una storia dedicata al golf intitolata 'Zio Paperone e la rivincita della Wild Card'. Per avvicinare sempre più lettori di ogni età a questo sport in continua espansione, anche nel segno di "Golf a Scuola", iniziativa inserita nell'ambito del Progetto Ryder Cup 2023.



E l'evento sarà interamente trasmesso in diretta Sky e in streaming su Now. Il canale dedicato, Sky Sport Golf (206), avrà oltre 50 ore di diretta già a partire dai giorni precedenti la gara in sé. Poi le telecronache, gli studi, gli ospiti e gli approfondimenti come quello di Alessandro Bonan su Sky Sport 24, dal giovedì alla domenica alle 20.







