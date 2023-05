Il programma di Cannes, Triet e Ainouz in concorso

Anche il programma del festival di Cannes sembra rispettare la tradizione biblica del settimo giorno.

Dopo un weekend di tappeti rossi e star consacrate, c'è spazio per due film da concorso, un paio di belle sorprese a Un Certain Regard, qualche titolo sparso e il più classico menu nelle altre sezioni.

In programma: - ANATOMIE D'UNE CHUTE di Justine Triet con Milo Machado Graner, Sandra Hüller, Swann Arlaud. IN CONCORSO. Gli occhi di un bambino ipovedente sulla distruzione della sua famiglia. Per dedicarsi a lui i genitori, Sandra e Samuele, sono andati a vivere isolati in montagna. Finché dopo un anno, Samuel viene trovato morto a un passo da casa e ben presto le indagini incolpano la madre respingendo l'ipotesi del suicidio. In tribunale il ragazzo è testimone e vittima di un'indagine che sembra ignorare la pietà.

- FIREBRAND di Karim Ainouz con Anna Mawn, Alicia Vikander, Jude Law. IN CONCORSO. Catherine Parrr, l'unica delle mogli mogli di Enrico VIII ad essergli sopravvissuta, è un personaggio poco indagato dalla storia della turbolenta corte inglese. Qui il regista brasiliano si appoggia alla smagliante sceneggiatura delle sorelle Answorth per raccontare le trame intessute, le difficoltà a sopravvivere in un mondo spietato maschilista da parte di una donna che conosceva l'arte della complicità e della sorellanza.

- THE BREAKING ICE di Anthony Chen con Zhou Dongyu, Chuxiao Qu, Liu Haoran. UN CERTAIN REGARD. Una sorta di "Jules et Jim" all'estremo confine della Cina con la Corea. Qui sbarca Haofeng, invitato a un matrimonio, e scopre una bella amicizia con la guida turistica Nana che gli presenta il suo amico Xiao. Col passare dell'inverno il trio si scopre legato profondamente…

- IF ONLY I COULD HIBERNATE di Zoljargal Purevdash con Battsooj Uurtsaikh, Nominjiguur Tsend, Tuguldur Batsaikhan. UN CERTAIN REGARD. Siamo a Ulan Bator dove la normalizzazione dei nomadi mongoli mette a repentaglio famiglie e tradizioni. Il giovane Ulzii sta preparando un concorso quando la madre decide di accettare un lavoro lontano da casa e lascia i tre figli da soli. Diviso tra la necessità di mantenere i fratelli e la volontà di studiare ed emanciparsi, il ragazzo rischia di mettersi nei guai. Una delle potenziali sorprese della selezione.

- BONNARD, PIERRE ET MARTHE di Martin Provost con Cécile de France, Vincent Macaigne, Stacy Martin. FUORI CONCORSO. Un viaggio alla scoperta dell'enigmatica Marthe, la musa ispiratrice dell'opera di Pierre Bonnard, pittore impressionista alla moda. Trionfa il cinema in costume

- LE LIVRE DES SOLUTIONS di Michel Gondry con Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Vincent Elbaz. QUINZAINE DES CINEASTES. Cineasta in crisi, Marc lascia il set e con tutta la troupe si rifugia dalla zia Denise nelle Cevennes. Qui accade il contrario: le idee sono fin troppe e il regista si getta in una nuova avventura: una guida pratica che potrebbe essere alternativa al film. Con il cinema di Gondry la sorpresa è sempre dietro l'angolo.

- BLACKBIRD BLACKBIRD BLACKBERRY di Elene Naveriani con Eka Chavleishvili, Teimuraz Chinchinadze. QUINZAINE DES CINEASTES. A 48 anni raggiunti senza mai un amore, Ethero,la protagonista della storia è gelosa della sua indipendenza e della sua vita da donna libera. Sfiderà invece pregiudizi e abitudini del paesino georgiano in cui vive quando finalmente incontra l'uomo che le piace. Ma accetterà di rinunciare a una parte di se stessa per la convivenza?