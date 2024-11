Atp Finals, Sinner-De Minaur 6-3 DIRETTA



Stasera riflettori puntati su Jannik Sinner. Il campione azzurro debutta alle 20:30 contro l'esordiente del torneo dei maestri, l'australiano Alex De Minaur.



Per il serale del primo giorno Jannik si è preparato fisicamente e mentalmente sapendo, come ha detto nei giorni scorsi, che è un torneo in cui "devi essere subito al 100%, quindi ci prepariamo al meglio. Sarà molto importante come iniziamo, una vittoria alla prima partita sarebbe molto importante".

Torino si colora di arancio, è subito boom per Sinner

Torino è arancione. All'Inalpi Arena l'attesa per Jannik Sinner è finita con la partita di debutto alle Atp Finals contro l'australiano Alex De Minaur, ma l'emozione che si respira dentro e fuori il palazzetto e nel Fan Village è stata palpabile per tutta la giornata.

L'arancione ha iniziato a fare capolino fin dalla sessione del mattino, con tifosi in parrucche color carota, bandiere italiane e cartelli per l'idolo di casa anche nelle sfide in cui non era impegnato il campione altoatesino. Hanno fatto il loro arrivo anche gli immancabili Carota Boys, pronti a sostenere il loro campione. Il tennista n.1 al mondo aprirà le sue Finals contro De Minaur, ma c'è chi ha già potuto avere un primo assaggio delle sue giocate.

Nel pomeriggio, infatti, Sinner si è allenato sul campo centrale sotto gli occhi degli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill e di centinaia di tifosi che hanno già iniziato a fargli sentire il loro calore. Sinner ha testato i suoi colpi, concludendo il training con l'immancabile lancio di palline sugli spalti. Una tradizione trasformata in una piccola sfida col suo allenatore, anche se sono stati i lanci del campione azzurro a esaltare la gente sulle gradinate. Sinner a Torino può contare sul calore di una città che da giorni aspetta di vederlo in azione, ma anche sul tifo di alcuni compagni, come Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. La neo campionessa olimpica, oggi al Fan Villaggio, ha speso parole di elogio per l'altoatesino che spera, naturalmente, di vedere sul gradino più alto del podio ("è un esempio per tutti" ha detto la tennista salita n.4 nel ranking). Per ora si limita a un pronostico sulle semifinali dove, oltre a Jannik, immagina possano arrivare a sfidarsi Zverev, Fritz e Alcaraz. "Sarebbero semifinali pazzesche" ha detto durante un incontro con il pubblico.

Paolini: 'Sinner è un esempio per tutti'

