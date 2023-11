Le conversazioni online sul sogno di Jannik Sinner

Alla fine, Jannik Sinner ha dovuto arrendersi a Novak Djokovic che ieri lo ha battuto in due set, è si è laureato campione delle Atp Finals 2023 a Torino.

Prestazione che lascia con l’amaro in bocca, “ma non dobbiamo dimenticare che nonostante la sconfitta Jannik un successo lo ha regalato al mondo dello sport italiano: ha regalato entusiasmo, speranza e dato un grande esempio ai giovani”, come ha commentato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

Sinner vanta comunque un rendimento davvero eccezionale. Su un totale di 334 partite disputate ben 229 (68.56%) le ha vinte. Le migliori performance proprio nelle partite indoor, come a Torino, in cui ha vinto il 72.12% degli incontri.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio di risultati e statistiche di Jannik Sinner, con il totale delle partite vinte e quelle perse, e i numeri a seconda della tipologia di terreno sulla quale ha disputato le diverse partite nel corso del tempo.

Il ragazzo d’oro del tennis italiano ha comunque fatto sognare gli italiani, e non solo. Al riguardo, ANSA e DataMediaHub hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) dal 12 novembre, data del primo incontro delle finali contro Tsitsipas, alla mezzanotte di ieri, dopo la partita persa contro Djokovic.

Nell’arco temporale preso in esame complessivamente sono state poco meno di 345mila le citazioni online relative a Sinner, da parte di quasi 34mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (con like + reaction + commenti e condivisioni) attorno a 2,3 milioni di soggetti.

Il volume delle conversazioni ha generato una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen” (ovvero appunto l’opportunità che teoricamente hanno avuto in base a tali volumi di conversazioni di essere esposti a contenuti relativi all’alluvione), 111,5 miliardi di visualizzazioni sul tema.

Stimiamo ragionevolmente che la portata effettiva si attesti a 5,6 miliardi di impression, di visualizzazioni effettive di contenuti relativi al tema in questione.

Di Sinner, online, ha parlato tutto il mondo, con una prevalenza di post da parte degli italiani naturalmente, ma con quote significative anche da parte degli statunitensi, di francesi e spagnoli, e molti altri ancora.

Conversazioni online con una connotazione in netta maggioranza positiva per quanto riguarda il sentiment, la quota di emozioni e, appunto, sentimenti contenuti nelle verbalizzazioni online. La quota, marginale, di negatività si concentra sulla delusione per la sconfitta, sullo stress al quale è stato sottoposto Sinner e le conseguenze che ciò ha generato.

Infine, il post che più di tutti ha generato coinvolgimento è un video su TikTok dell’account di Tennis TV, come mostra la nostra infografica, che fornisce il dettaglio dei dati emergenti dalla nostra analisi.

Sinner ha dovuto arrendersi a Novak Djokovic che ieri lo ha battuto in due set, è si è laureato campione delle Atp Finals 2023 a Torino.

Prestazione che lascia con l’amaro in bocca, “ma non dobbiamo dimenticare che nonostante la sconfitta Jannik un successo lo ha regalato al mondo dello sport italiano: ha regalato entusiasmo, speranza e dato un grande esempio ai giovani”, come ha commentato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

Sinner vanta comunque un rendimento davvero eccezionale. Su un totale di 334 partite disputate ben 229 (68.56%) le ha vinte. Le migliori performance proprio nelle partite indoor, come a Torino, in cui ha vinto il 72.12% degli incontri.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio di risultati e statistiche di Jannik Sinner, con il totale delle partite vinte e quelle perse, e i numeri a seconda della tipologia di terreno sulla quale ha disputato le diverse partite nel corso del tempo.

Il ragazzo d’oro del tennis italiano ha comunque fatto sognare gli italiani, e non solo. Al riguardo, ANSA e DataMediaHub hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) dal 12 novembre, data del primo incontro delle finali contro Tsitsipas, alla mezzanotte di ieri, dopo la partita persa contro Djokovic.

Nell’arco temporale preso in esame complessivamente sono state poco meno di 345mila le citazioni online relative a Sinner, da parte di quasi 34mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (con like + reaction + commenti e condivisioni) attorno a 2,3 milioni di soggetti.

Il volume delle conversazioni ha generato una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen” (ovvero appunto l’opportunità che teoricamente hanno avuto in base a tali volumi di conversazioni di essere esposti a contenuti relativi all’alluvione), 111,5 miliardi di visualizzazioni sul tema.

Stimiamo ragionevolmente che la portata effettiva si attesti a 5,6 miliardi di impression, di visualizzazioni effettive di contenuti relativi al tema in questione.

Di Sinner, online, ha parlato tutto il mondo, con una prevalenza di post da parte degli italiani naturalmente, ma con quote significative anche da parte degli statunitensi, di francesi e spagnoli, e molti altri ancora.

Conversazioni online con una connotazione in netta maggioranza positiva per quanto riguarda il sentiment, la quota di emozioni e, appunto, sentimenti contenuti nelle verbalizzazioni online. La quota, marginale, di negatività si concentra sulla delusione per la sconfitta, sullo stress al quale è stato sottoposto Sinner e le conseguenze che ciò ha generato.

Infine, il post che più di tutti ha generato coinvolgimento è un video su TikTok dell’account di Tennis TV, come mostra la nostra infografica, che fornisce il dettaglio dei dati emergenti dalla nostra analisi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA