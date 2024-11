Otto libri per guidare bimbi e ragazzi contro la violenza di genere

Si sa, bambini e ragazzi sono delle spugne. Tutto ciò che sentono e vedono entra in un modo o nell'altro nel bagaglio di conoscenze che si vanno via via costruendo. Ma ciò non vuol dire che sia sempre facile da capire.

In un'Italia in cui i femminicidi sono una realtà che si ripete ogni tre giorni e la violenza di genere è una malattia sistemica non ancora debellata, bisogna lavorare anche sull'educazione e la sensibilizzazione dei più giovani, dalla lotta agli stereotipi fino alla cultura del rispetto. Un buon punto di partenza possono essere le pagine di un libro.



Francesca Cavallo, STORIE SPAZIALI PER MASCHI DEL FUTURO (Undercats, pp. 182, 22 euro, dai 4 anni in su). Dodici storie scritte da Cavallo dopo una lunga ricerca sui problemi nella creazione dell'identità del 'maschio'. Attraverso le vicende di pirati, arciduchi e studenti di diversi pianeti, i giovani lettori possono capire questioni come l'importanza del consenso e la gestione del rifiuto, le aspettative familiari e l'uso immotivato della forza.



Hélène Druvert, COSÌ COME SONO (Franco Cosimo Panini, pp. 32, 25 euro, dai 5 anni in su). Non sempre bisogna raccontare mirabolanti storie per far passare dei messaggi tutto sommato semplici. Lo sono quelli di questo libro, che attraverso illustrazioni animate da meccanismi cartotecnici riesce ad emozionare e, allo stesso tempo, ricordare che tutti i bambini hanno diritto ad amare ciò che gli piace, piangere quando ne hanno bisogno e, soprattutto, sognare ciò che desiderano.



Bethan Stevens, UNA DAMIGELLA NON IN PERICOLO! (Settenove, pp. 32, 19 euro, dai 7 anni in su). La fiaba di una giovane ragazza che... non ha proprio bisogno di essere salvata. Nessun principe azzurro sul cavallo bianco, grazie: la vecchietta non è una strega cattiva ma la nonna, e la giovane è felice in cima alla sua torre, pronta a fronteggiare qualsiasi cavaliere dall'armatura luccicante per dimostrargli chi è che comanda davvero.



Cecilia D'Elia, NINA E I DIRITTI DELLE DONNE (Sinnos, pp. 96, 14 euro, dai 9 anni in su). Tornato di recente con una nuova edizione aggiornata, attraverso tre generazioni di donne racconta ai bambini il percorso delle lotte per l'acquisizione dei diritti. Con semplicità, spiega tematiche che possono risultare particolarmente complesse persino per un adulto, come ad esempio quella delle vittime della tratta.



Carolina Capria e Mariella Martucci, IO DICO NO AGLI STEREOTIPI. 10 PAROLE PER CAPIRE IL MONDO (Mondadori, pp. 133, 15,90 euro, dai 10 anni in su). Dallo stesso concetto di 'stereotipo di genere' fino al termine 'femminismo', le due autrici firmano una sorta di enciclopedia per capire al meglio non solo il significato, ma anche l'origine sociale di alcune delle questioni legate al sessismo. Un esempio? La ragione per cui poche ragazze studiano materie scientifiche all'università: il luogo comune secondo cui non sarebbero portate.



Amani El Nasif, SULLA NOSTRA PELLE. UN LIBRO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (Piemme, pp. 122, 14 euro, dai 10 anni in su). Un libro che nasce dagli incontri dell'autrice con i ragazzi e le ragazze delle scuole, le cui domande l'hanno spinta a ricostruire la propria storia: quella di quando è stata portata in Siria per un matrimonio combinato con un parente. Ma non solo. Anche ad accogliere le vicende di tante altre ragazze e donne che in Italia hanno subito e continuano a subire violenza, non sempre riuscendo a vincerla, per fornire ai giovani gli strumenti per aiutarle. Lorenzo Gasparrini, I RAGAZZI



POSSONO ESSERE FEMMINISTI? (Settenove, pp. 176, 17 euro, dai 12 anni in su). "Come far capire a una ragazza che m'interessa senza essere molesto?" "Davvero non si può più dire niente?" Sono queste e molte altre le domande che possono frullare per la testa di un adolescente alle prese con il mondo che cambia. Questo libro è un modo per lui di 'decostruirsi', ovvero liberarsi da stereotipi e false credenze per comprendere e avvicinarsi al femminismo.



Gino Cecchettin, CARA GIULIA. QUELLO CHE HO IMPARATO DA MIA FIGLIA (Rizzoli, pp. 160, 15 euro). Adatto ai ragazzi come agli adulti, è il commovente appello del padre di Giulia Cecchettin, il cui femminicidio a novembre 2023 ha scosso l'opinione pubblica italiana. Le parole di un genitore che ha scelto di non restare in silenzio, condividendo il proprio dolore e cercando di costruire qualcosa di nuovo per combattere la cultura patriarcale che porta alla violenza di genere.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA