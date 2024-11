Parlamento riunito per i giudici della Consulta, verso la decima fumata nera

Il Parlamento in seduta comune sta votando per eleggere un giudice della Corte Costituzionale. A quanto si apprende da fonti parlamentari, si andrebbe verso la decima fumata nera. Si tratta, infatti, del decimo scrutinio in cui è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. La seduta di oggi, però, è convocata anche per l'elezione di altri tre giudici della Corte, ma in questo caso si tratta del primo scrutinio ed è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti.

